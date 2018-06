Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat vor einer weiteren Ausbreitung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Libyen gewarnt. Dadurch werde die Lage in dem nordafrikanischen Land noch zusätzlich destabilisiert, erklärte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Die Aktivitäten des IS in Libyen seien eine Bedrohung nicht nur für die Nachbarländer Libyens und die Sahel-Zone, sondern auch für die EU.

