Stockholm (AFP) Die schwedische Einwanderungsbehörde richtet sich auf 100.000 Asylbewerber im Jahr 2016 ein. Für eine echte "Vorhersage" sei es noch zu früh, erklärte Behördenchef Anders Danielsson am Donnerstag. Die Entwicklung hänge von Entscheidungen ab, die in der EU und in Schweden getroffen würden. Die Zahl der eintreffenden Asylbewerber könne sich je nachdem auf 140.000 erhöhen oder auf 70.000 verringern.

