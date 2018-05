Paris (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Verhängung des Ausnahmezustands in Frankreich kritisiert und die Abgeordneten aufgefordert, die erneute Verlängerung zu verhindern. Die Maßnahmen, darunter nächtliche Wohnungsdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss, Versammlungsverbote und Hausarrest für mutmaßliche Gefährder, hätten nur sehr wenige konkrete Ergebnisse gebracht, erklärte die französische ai-Sektion am Donnerstag in Paris. Stattdessen würden zahlreiche Menschen stigmatisiert, einige von ihnen hätten sogar ihre Arbeit verloren.

