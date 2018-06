Genf (AFP) Ein UN-Gremium hat von Frankreich ein umfassendes Verbot von Ohrfeigen und anderen körperlichen Strafen gegen Kinder gefordert. Frankreich müsse die Prügelstrafe "ausdrücklich in allen Milieus" und auch in der Familie verbieten, heißt es in einem am Donnerstag in Genf vorgestellten Bericht des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes. Körperliche Strafen seien "eine Form der Gewalt".

