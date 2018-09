Liverpool (SID) - Dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp droht am kommenden Samstag im Spiel gegen den FC Sunderland eine Schlussphase vor spärlich besetzten Tribünen. Als Protest gegen erhöhte Ticketpreise hat der Fanklub "The Spion Kop 1906" alle Anhänger dazu aufgerufen, in der 77. Minute ihre Plätze zu verlassen. Liverpool hatte zuvor die Preisliste für die kommende Saison veröffentlicht, die Tickets für die renovierte Haupttribüne sollen statt 56 Pfund künftig bis zu 77 Pfund (rund 100 Euro) kosten.

"Lasst uns den Klubbesitzern zeigen, dass dies inakzeptabel ist", schrieb der Fanklub bei Twitter: "Verlasst in der 77. Minute eure Plätze. Sagt es euren Freunden und der Familie. Liebt das Team - hasst die Preise." Auch andere Fanklubs unterstützen den Protest.