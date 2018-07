New York (dpa) - Der US-Staat Florida hat wegen des Auftretens des Zika-Virus in vier Counties den medizinischen Notstand ausgerufen. Zuvor waren neun Fälle mit Zika-Viren in Florida bekanntgeworden. Obwohl alle neun Fälle von Auslandsreisen stammen, müsse man eine Ausbreitung verhindern, sagte Gouverneur Rick Scott. Die US-Gesundheitsbehörden wiesen auf Gefahren bei Reisen nach Jamaika und Tonga hin. Schwangere sollten Aufenthalte verschieben. Zika wird mit neurologischen Erkrankungen bei Babys in Verbindung gebracht.

