Athen (AFP) Aus Protest gegen höhere Rentenbeiträge und Kürzungen bei den Pensionen hat am Donnerstag in Griechenland ein eintägiger Generalstreik begonnen. Betroffen waren der öffentliche und der private Sektor, darunter Zug- und Fährverbindungen sowie Krankenhäuser, die nur eine Notfallversorgung sicherstellen wollten. Auch Anwälte und Bauern beteiligten sich an dem Ausstand. Es ist bereits der dritte Generalstreik in Griechenland binnen weniger Monate.

