Riad (dpa) – Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat Gespräche mit Russland über die Verbesserung der humanitären Lage in Syrien angekündigt. Die Gespräche würden in den kommenden Tagen stattfinden, sagte Steinmeier nach einem Treffen mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen Adel al-Dschubeir in Riad. Es soll sich nach Angaben aus seinem Umfeld um informelle Gespräche wichtiger Akteuere aus jener Staatengruppe handeln, die im Oktober in Wien die Grundlage für die Friedensverhandlungen geschaffen haben.

