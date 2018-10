Aden (AFP) Bei einem US-Drohnenangriff im Süden des Jemen ist ein wichtiger Al-Kaida-Kommandeur nach Angaben seiner Familie getötet worden. Ein Angehöriger sagte am Donnerstag, Dschalal Belaidi, alias Abu Hamsa, sei bei dem Angriff in der Gegend von Marakescha in der Provinz Abjan zusammen mit zwei seiner Leibwächter getötet worden. Belaidi war ein wichtiger Kommandeur von Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap).

