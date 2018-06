Istanbul (dpa) - Nach dem Vormarsch von Regierungstruppen sind nach Angaben von Aktivisten rund 40 000 Syrer in der nördlichen Provinz Aleppo auf der Flucht. Viele von ihnen könnten Schutz in der benachbarten Türkei suchen, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu hatte zuvor gesagt, wegen der Luftangriffe in Aleppo warteten 10 000 Flüchtlinge am Grenzübergang in Kilis. Zudem würden bis zu 70 000 Menschen aus Lagern in Nordsyrien weiter in Richtung Türkei fliehen.

