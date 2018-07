London (dpa) - Nach fünf Jahren Bürgerkrieg schwört sich die internationale Gemeinschaft auf einen umfassenden Kampf gegen die Not der syrischen Flüchtlinge ein. Mehrere der rund 70 Staaten bei der internationalen Geberkonferenz in London sagten zusätzliche Hilfen in Milliardenhöhe zu. Die Katastrophe müsse ein Ende haben, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Sie kündigte 2,3 Milliarden Euro deutscher Gelder bis 2018 an. Vor allem Merkel und den Europäern ging es bei der Konferenz darum, eine Versorgung der Flüchtlinge in der Region sicherzustellen, damit sie sich nicht auf den Weg nach Europa machen.

