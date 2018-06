London (dpa) - Deutschland trägt bis 2018 2,3 Milliarden Euro zur Unterstützung syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge bei. Auf 2016 entfielen davon rund 1,1 Milliarden Euro, gab Kanzlerin Angela Merkel in London am Rande der Geberkonferenz für notleidende Menschen in Syrien und den Nachbarregionen bekannt. Bisher hatte Deutschland für 2016 etwa eine Milliarde Euro eingeplant. Das Geld fließt an das UN-Flüchtlingshilfswerk und das Welternährungsprogramm. Deutschland gehört zu den fünf größten Gebern, die mehr als 60 Prozent der UNHCR-Hilfsprogramme finanzieren.

