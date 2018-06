Berlin (dpa) - Die mutmaßlichen Mitglieder der aufgeflogenen islamistischen Terrorzelle haben nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft einen Anschlag in Berlin geplant. "Es geht um mögliche Anschlagsplanungen für Deutschland - konkret für Berlin", sagte der Sprecher der Ermittlungsbehörde, Martin Steltner, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zu einem Bericht der "Bild"-Zeitung, offenbar sei ein Anschlag am Alexanderplatz im Zentrum der Hauptstadt geplant gewesen, wollte er sich nicht äußern.

