Deutschland bleibt Vierter in FIFA-Weltrangliste - Belgien weiter top

Zürich (dpa) - Fußball-Weltmeister Deutschland ist wie im Vormonat Vierter der FIFA-Weltrangliste. Belgien bleibt klar die Nummer eins. Das geht aus dem am Donnerstag vom Weltverband veröffentlichten Ranking hervor. Vor der DFB-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw stehen weiterhin Argentinien als Zweiter und Spanien. Weil es im Januar vor allem in Europa kaum Spiele gab, blieben die ersten 18 Positionen nach Angaben der FIFA unverändert.

Bundesliga schreibt europäische Medienrechte zuerst aus

Hannover (dpa) - Die Medienrechte der Fußball-Bundesliga werden zuerst für Europa ausgeschrieben. Erst danach beginnt das Wettbieten für Deutschland. Die vor allem finanziell wichtigere Ausschreibung für Deutschland hatte sich zuletzt verzögert, weil die Deutsche Fußball Liga (DFB) noch in Abstimmungsgesprächen mit dem Bundeskartellamt ist. Die für das Auslandsgeschäft zuständige DFL Sports Enterprises schreibt nach eigenen Angaben vom Donnerstag Rechte für 50 europäische Territorien in den Spielzeiten 2017/18 bis 2020/21 aus.

ARD und Sky zeigen auch zukünftig DFB-Pokal

Hannover (dpa) - Der DFB-Pokal wird auch zukünftig bei ARD und Sky übertragen. Die TV-Sender haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) über eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Die Verträge über drei Spielzeiten sind fertig verhandelt, aber noch nicht offiziell abgesegnet. Die betroffenen Parteien wollten sich dazu am Donnerstag nicht äußern. ARD und Sky sind bereits bis zum Ende der laufenden Saison Vertragspartner des DFB und haben sich nun mit dem Verband auf neue Kontrakte geeinigt.

Juve-Coach Allegri hofft auf schnelle Rückkehr von Khedira

Turin (dpa) - Juventus Turins Trainer Massimiliano Allegri hofft auf eine schnelle Rückkehr des verletzten Fußball-Weltmeisters Sami Khedira für die Partien gegen den FC Bayern und den SSC Neapel. "Bei Khedira und Mandzukic wird ihr Zustand von Tag zu Tag neu bewertet, und wir hoffen, sie gegen Neapel wieder dabei zu haben, auch wenn das schwierig wird", sagte Allegri mit Blick auf den Deutschen und seinen ebenfalls verletzten Teamkollegen Mario Mandzukic. Am 13. Februar tritt Juve in der Serie A zum wichtigen Duell mit Tabellenführer Neapel an, eineinhalb Wochen später ist das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den deutschen Meister.

Claudia Pechsteins WM-Start wegen Erkältung stark gefährdet

Berlin (dpa) - Der Start von Olympiasiegerin Claudia Pechstein bei den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften kommende Woche in Kolomna ist wegen einer Erkältung stark gefährdet. "Sie hat die Beschwerden schon seit einer Woche. Eigentlich hätte sie schon am Wochenende beim Weltcup gar nicht starten dürfen", sagte Pechsteins Manager Ralf Grengel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die 43-Jährige sei dort aber an den Start gegangen, um der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft die Möglichkeit zu einem zweiten Startplatz für die Mehrkampf-WM am 5./6. März in Berlin zu geben, erklärte Grengel.

Dallas verliert trotz starkem Nowitzki gegen NBA-Angstgegner Miami

Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks haben trotz eines starken Dirk Nowitzki gegen einen Angstgegner erneut verloren. Die Texaner unterlagen am Mittwoch (Ortszeit) in der amerikanischen Basketballliga NBA den Miami Heat 90:93. Nowitzki war in heimischer Halle bester Mann auf dem Feld, doch seine 28 Punkte reichten nicht. Die Mavericks bleiben mit 28:24 Siegen auf Platz sechs der Western Conference, Miami (28:22) ist nun im Osten Fünfter. Dennis Schröder steuerte zum 124:86-Sieg der Atlanta Hawks bei den Philadelphia Sixers zwölf Punkte bei. Atlanta ist mit 29:22-Siegen Dritter der Eastern Conference, Philadelphia (7:42) bleibt abgeschlagen.

Kaymer zum Auftakt des Golf-Turniers in Dubai im Mittelfeld

Dubai (dpa) - Golfprofi Martin Kaymer ist mit einer durchschnittlichen Leistung in die Dubai Desert Classic gestartet. Der zweimalige Majorsieger aus Mettmann spielte am Donnerstag eine 71er Auftaktrunde und lag damit auf dem geteilten 47. Rang. Kaymers Rückstand auf Spitzenreiter Alex Noren aus Schweden betrug fünf Schläge. Der Weltranglistenzweite und Titelverteidiger Rory McIlroy aus Nordirland startete mit einer 68er Runde und Platz sechs in das mit 2,65 Millionen Dollar dotierten Turnier der European Tour.