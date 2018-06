Jerusalem (AFP) Die israelische Armee hat am Donnerstag den Heimatort von drei Palästinensern abgeriegelt, die am Vortag in Jerusalem einen tödlichen Anschlag auf Polizisten verübt hatten. Wie Augenzeugen und die palästinensische Polizei berichteten, wurden in Kabatija ein Dutzend Familienangehörige und Bekannte der Attentäter festgenommen. Es kam zu heftigen Zusammenstößen. In Israel wurde unterdessen über mögliche Antworten auf die Eskalation der Gewalt beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.