Jerusalem (AFP) Anderthalb Jahre nach dem brutalen Mord an einem palästinensischen Jugendlichen in Jerusalem sind zwei rechtsextremistische Israelis hart bestraft worden. Das Bezirksgericht in Jerusalem verurteilte am Donnerstag einen der beiden zur Tatzeit minderjährigen Täter zu lebenslänglicher Haft, den anderen zu 21 Jahren Gefängnis. Die Tat war im Sommer 2014 Teil eines Gewaltzyklus, der schließlich im Gazakrieg endete.

