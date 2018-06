Wien (AFP) Die französische Schauspiellegende Alain Delon hat seine Teilnahme am Wiener Opernball kurzfristig absagen müssen. Der 80-Jährige habe einen Schwächeanfall erlitten und sein Kardiologe die Reise unterbunden, teilte der deutsche Designer Florian Weiss am Donnerstag mit, der Delon für den Ball am Abend eingeladen hatte. Das sei schade, doch gehe die "Gesundheit vor", sagte Weiss der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.