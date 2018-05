Lissabon (AFP) Portugals sozialistische Regierung hat am Donnerstag trotz ausstehender Prüfung durch die EU-Kommission einen Haushaltsentwurf verabschiedet. Der Budgetplan sei vom Kabinett angenommen worden, sagte ein Regierungssprecher in Lissabon. Einzelheiten sollen erst am Freitag genannt werden, wenn der Entwurf ins Parlament eingebracht wird. An diesem Tag will die EU-Kommission ihre detaillierte Einschätzung zu den von ihr geforderten Haushaltsänderungen abgeben.

