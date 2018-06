Köln (SID) - Für die deutschen Biathleten beginnt im kanadischen Canmore die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Allen voran Überflieger Simon Schempp will sich bei der Weltcupserie in Nordamerika den Feinschliff für die Titelkämpfe in Oslo (3. bis 13. März) holen. Während viele Konkurrenten lieber trainieren, geht Schempp ab 19.15 Uhr als Topfavorit in den Sprint-Wettbewerb zum Auftakt.

Die Brose Baskets Bamberg treffen in der Top-16-Runde der Euroleague auf den FC Barcelona. Ab 20 Uhr geht es für den deutschen Meister nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie um wichtige Punkte, um den Traum vom Erreichen des Viertelfinals am Leben zu halten. Favorit ist der zweimalige Euroleague-Champion aus Spanien, doch in der "Frankenhölle" hat Bamberg schon so manches europäisches Schwergewicht das Fürchten gelehrt.