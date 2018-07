Washington (AFP) Die USA haben Russland eine Mitschuld an der dreiwöchigen Unterbrechung der Syrien-Friedensgespräche in Genf gegeben. US-Außenamtssprecher John Kirby warf Moskau am Mittwoch vor, die Friedensbemühungen mit seinen Luftangriffen in und um die nordsyrische Stadt Aleppo behindert zu haben. Die Genfer Gespräche seien "teilweise" auch deshalb vertagt worden, weil es "schwierig" sei, eine politische Lösung zu finden, während humanitäre Hilfe behindert und Unschuldige getötet würden.

