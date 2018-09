New York (AFP) Wegen neuer Vorwürfe des Kindesmissbrauchs durch Blauhelmsoldaten in der Zentralafrikanischen Republik ziehen die Vereinten Nationen 120 Angehörige der UN-Truppe Minusca aus dem Land ab. Die aus dem Kongo stammenden Soldaten würden bis zum Abschluss einer Untersuchung unter Hausarrest stehen und anschließend in ihre Heimat zurückgebracht, teilte die Minusca am Donnerstag mit.

