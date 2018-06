Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat seine Landsleute aufgerufen, sich angesichts der Bedrohung durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nicht von Angst leiten zu lassen. "Angst kann uns dazu bringen, gegen jene auszuteilen, die anders sind", sagte Obama am Donnerstag beim traditionellen Nationalen Gebetsfrühstück in Washington. Das "große Heilmittel" für die Angst sei der Glaube.

