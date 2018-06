Washington (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums starken Zulauf in Libyen. Ein Pentagon-Vertreter sagte am Donnerstag in Washington, dass derzeit rund 5000 IS-Kämpfer in dem nordafrikanischen Land aktiv seien. Frühere Schätzungen hatten bei 2000 bis 3000 IS-Kämpfern in Libyen gelegen.

