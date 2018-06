Hongkong (AFP) Die chinesische Polizei hat erstmals zugegeben, drei seit dem vergangenen Jahr vermisste Mitarbeiter eines chinakritischen Verlags aus Hongkong festzuhalten. In einem Brief an die Polizei der Sonderverwaltungszone schreibt die Polizei der südchinesischen Provinz Guangdong, Lui Por, Cheung Chi Ping und Lam Wing Kee würden wegen "illegaler Aktivitäten auf dem Festland" festgehalten. Gegen die Männer liefen Ermittlungen.

