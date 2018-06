Darmstadt (AFP) Die TU Darmstadt hat das Promotionsverfahren des Doktoranden beendet, der nach Sympathiebekundungen für die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in einem Video festgenommen worden war. Der Promotionsausschuss des Fachbereichs Mathematik habe das Verfahren mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, teilte die Universität am Freitag mit. Der 35-Jährige soll in einem Video Sympathie für den IS bekundet haben.

