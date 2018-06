Berlin (AFP) Nach der Großrazzia gegen Islamisten schließt der Verfassungsschutz nicht aus, dass mit den Flüchtlingen Terroristen eingeschleust werden könnten. Die Terroranschläge in Paris hätten gezeigt, dass die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) "bewusst Terroristen unter den Flüchtlingen eingeschleust" habe, sagte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist eine Tatsache, der sich die Sicherheitsbehörden gegenüber sehen."

