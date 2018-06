Ottawa (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Marke von 40 Scorerpunkten erreicht. Beim 7:2-Erfolg seiner Edmonton Oilers bei den Ottawa Senators erzielte der Stürmer im 42. Einsatz das 14. Saisontor und gab die 26. Vorlage. In der vergangenen Spielzeit war der damalige NHL-Neuling Draisaitl (20) in 37 Spielen auf nur neun Punkte gekommen.

Tobias Rieder und die Arizona Coyotes mussten sich Titelverteidiger Chicago Blackhawks mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Dennis Seidenberg gewann mit seinen Boston Bruins 3:2 nach Penaltyschießen bei den Buffalo Sabres.

Zwei mögliche deutsche Duelle fielen dagegen aus. Die Los Angeles Kings unterlagen den Anaheim Ducks im Nachbarschaftsduell mit 2:4, Christian Ehrhoff (Kings) und Korbinian Holzer (Ducks) wurden jedoch vor dem Spiel aus den Aufgeboten gestrichen.

Auch beim 3:2 der Washington Capitals über die New York Islanders saßen die deutschen Torhüter, Philipp Grubauer bei den Caps, Thomas Greiss bei den Islanders, 60 Minuten auf der Bank.