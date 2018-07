Dortmund (SID) - Borussia Dortmund kann im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf Marco Reus setzen. Der Nationalspieler habe "beschwerdefrei trainiert" und könne spielen, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag vor dem Spiel des Tabellenzweiten beim Tabellendritten. Reus hatte wie auch Ilkay Gündogan gegen den FC Ingolstadt (2:0) am vergangenen Wochenende wegen einer Viruserkrankung passen müssen.

"Wir können uns absetzen und ein Signal geben, dass wir nicht nachlassen", sagte Tuchel und freute sich auf die bevorstehende intensive Zeit: "Jetzt kommen Spiele im Drei-Tages-Rhythmus, hoffentlich sechs Wochen lang."

Die derzeitige Unruhe beim Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München verändere "die Situation leider nicht so, wie man sich das denkt", sagte Tuchel und zog einen Vergleich zur Australian-Open-Siegerin: "Angelique Kerber hat sicherlich auch erst an Serena Williams gedacht, als der letzte Ball im Halbfinale gespielt war. Es macht keinen Sinn für uns, jetzt zu hoffen oder da hinzuschauen. Wir müssen auf uns gucken und beharrlich bleiben."