Köln (SID) - Der Einstieg des thailändischen Investors Bee Taechaubol beim italienischen Fußball-Topklub AC Mailand ist geplatzt. Eigentümer Silvio Berlusconi muss auf den Deal verzichten, der Milan 480 Millionen Euro eingebracht hätte. Der 18-malige italienische Meister hatte seit längerem mit Taechaubol und anderen Interessenten verhandelt.

Um Milan zu finanzieren, ohne die Bilanzen seiner TV-Holding Fininvest zu stark zu belasten, will Berlusconi jetzt den Etat um 50 Millionen Euro kürzen, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica am Freitag. Der Großunternehmer will somit den Forderungen seiner Kinder Marina und Piersilvio entgegenkommen, die einen Verkauf fordern.