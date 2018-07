Rom (AFP) Die italienische Polizei hat Kokain im Wert von mehr als 100 Millionen Euro beschlagnahmt. Im süditalienischen Hafen von Gioia Tauro seien bei Durchsuchungen in zwei unterschiedlichen Containern Lieferungen von insgesamt 540 Kilogramm Kokain gefunden worden, teilte die Finanzpolizei am Freitag mit. Demnach wurden 40 Kilogramm in einem Container aus Chile gefunden, der Quinoa für die südfranzösische Stadt Fos-sur-Mer enthielt.

