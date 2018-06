Rom (AFP) Nach dem Tod eines Schauspielers auf offener Bühne hat die italienische Staatsanwaltschaft am Freitag Ermittlungen wegen Totschlags aufgenommen. Der Schauspieler Raphael Schumacher war am Donnerstag für tot erklärt worden, nachdem er während einer Theatervorstellung in Pisa auf der Bühne versehentlich erhängt worden war.

