Bogotá (AFP) In Kolumbien sind nach Behördenangaben drei mit dem Zika-Virus infizierte Menschen gestorben, die später die Guillain-Barré-Nervenkrankheit entwickelten. Die Leiterin der nationalen Gesundheitsbehörde, Martha Lucía Ospina, sagte am Freitag, bei sechs weiteren Todesfällen werde ein Zusammenhang zum Zika-Virus untersucht. In den meisten Fällen erholen sich am Guillain-Barré-Syndrom erkrankte Patienten wieder, doch mitunter endet die Krankheit tödlich.

