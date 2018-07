Nürnberg (dpa) - Nach einer anonymen Amok-Warnung an der Universität Erlangen-Nürnberg hat die Polizei Entwarnung gegeben. Einsatzkräfte hätten das Gebäude am Vormittag durchsucht und nichts Verdächtiges gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Vorlesungsgebäude des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften war geräumt worden. Mehr als 1000 Menschen waren betroffen, Taschen und Personen wurden kontrolliert. Der Grund war ein anonymes Schreiben, das bei der Polizei eingegangen und auch an dem Gebäude aufgehängt worden war. Hinweise auf eine konkrete Gefahr gab es nicht.

