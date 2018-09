Berlin (dpa) - Nach einer Razzia gegen eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle will die Polizei heute weitere Details bekanntgeben. So wollen die Ermittler etwa ein Foto von einem der vier Anhänger der Terrormiliz IS veröffentlichen, die im Verdacht stehen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Auf dem Foto sollen auch Waffen zu sehen sein. Bei den Durchsuchungen am in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen waren nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft keine "gefährlichen Gegenstände" gefunden worden.

