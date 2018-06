Los Angeles (dpa) - Mit Gulasch, Torte, viel Champagner und Hunderten Gästen wurde der 95. von Zsa Zsa Gabor gefeiert. Das ist vier Jahre her. Auch an diesem Samstag, wenn der 99. Geburtstag ansteht, sollte es in der Villa im Los-Angeles-Nobelviertel Bel Air wieder hoch hergehen.

Doch er habe kurzfristig absagen müssen, sagte ihr neunter Ehemann, Frederic Prinz von Anhalt (72), wenige Tage vor dem Ehrentag der Deutschen Presse-Agentur. Und er vertröstete auf den 100. Geburtstag im nächsten Jahr: "Dann kommt der große Bang."

Es liege nicht etwa am Befinden der früheren "Miss Ungarn", die nach einer Beinamputation und Schlaganfällen seit Jahren bettlägerig ist und rund um die Uhr gepflegt werden muss. Grund für die Absage sei seine schmerzhafte Schulterverletzung, die er sich kürzlich bei einem Autounfall zugezogen habe, sagte der gebürtige Deutsche. In der Nähe der Villa des Paares sei er in einer engen Kurve in seinem Wagen angefahren worden. Nun stecke der linke Arm in einer Schlinge.

Gabors Leben spielt sich schon lange nur noch im Schlafzimmer der großen Villa ab. Schon an ihrem 95. Geburtstag war sie bettlägerig, nur einzelne Gäste durften ihr dort gratulieren. So soll es nun wieder sein. Von Anhalt erwartet eine Handvoll Gratulanten, darunter den früheren Talkshow-Gastgeber Larry King (82) und den in der Nachbarschaft lebenden Musikproduzenten Quincy Jones (82).

"Sie kriegt 99 Küsse und eine große Torte", erzählt der Ehemann. Der aus Österreich stammende Los-Angeles-Starkoch Wolfgang Puck, der seit Jahren auch die Oscar-Gäste verköstigt, liefert demnach den Kuchen.

Früher dinierte der "Moulin Rouge"-Star Gabor mit Politikern und Prominenten und feierte rauschende Feste. Mit ihren Affären und der langen Liste von Ehemännern, darunter der Hotelmagnat Conrad Hilton, hatte Zsa Zsa einst in Hollywoods Klatschspalten einen festen Platz.

Nun ist das High-Society-Leben nur noch blasse Erinnerung. "Viel reden kann sie nicht mehr", räumt von Anhalt ein. "Aber ich glaube, es macht ihr Freude, wenn man ihr von den schönen, alten Zeiten erzählt." Gabor werde von einem Helferteam betreut und weitgehend künstlich ernährt. "Sie ist süchtig nach Erdbeer-Eiscreme", sagt der Ehemann über eine ihrer täglichen Freuden.

Seiner Frau schreibt er einen starken Überlebenswillen zu. "Sie ist in einem guten Zustand und wird noch älter als ihre Mutter werden", prophezeit der 72-Jährige. Von Anhalt zufolge war ihre Mutter Jolie Gabor Jahrgang 1893 und wurde 103 Jahre alt. Nach anderen Quellen starb sie 1997 im Alter von 100 Jahren.

Zsa Zsa Gabor hat schon ihre beiden Schwestern Magda und Eva überlebt. Ihre einzige Tochter, Francesca Hilton, starb im Januar 2015 im Alter von 67 Jahren, offenbar an einem Schlaganfall.

Im August steht der 30. Hochzeitstag von Gabor und von Anhalt an. Das will der Mann seiner Frau nun schon zum Geburtstag groß vor Augen führen. "Als Geschenk lasse ich unser Hochzeitsfoto, das sie so liebt, vergrößern und im Schlafzimmer aufstellen."

Webseite Frederic Prinz von Anhalt