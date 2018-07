Bamako (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten auf einen UN-Stützpunkt im Norden Malis ist ein Blauhelmsoldat aus Nigeria verletzt worden. Sechs oder sieben Angreifer hätten am Freitagmorgen das UN-Lager am Rande von Timbuktu attackiert, sagte ein UN-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. Demnach sprengten die Angreifer zunächst ihr Fahrzeug in die Luft, bevor sie den Stützpunkt mit Mörsern beschossen.

