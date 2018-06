Ouarzazate (AFP) In Marokko ist am Donnerstag eine riesige Solarenergieanlage feierlich eröffnet worden. König Mohammed VI. weihte den ersten Solarpark des Landes, Noor 1, am Rande der Sahara ein. Noor 1 hat eine Kapazität von 160 Megawatt und soll es dem Land laut Energieministerium ermöglichen, seine Kohlendioxidemissionen um 240.000 Tonnen pro Jahr zu senken.

