Biathlet Schempp sprintet auf Rang drei - Fourcade gewinnt

Canmore (dpa) - Simon Schempp ist zum Auftakt des Biathlon-Weltcups im kanadischen Canmore im Sprint auf Rang drei gelaufen. Der 27-Jährige blieb am Donnerstag über 10 Kilometer ohne Strafrunde und musste sich nur den ebenfalls fehlerfreien Martin Fourcade aus Frankreich und Anton Schipulin aus Russland geschlagen geben. Schempp lieferte die drittbeste Laufzeit ab und hatte am Ende 18,7 Sekunden Rückstand auf Fourcade, der seinen 43. Weltcupsieg holte. Zu Rang zwei fehlten dem viermaligen Saisonsieger nur drei Sekunden. Für Schempp war es der achte Podestplatz in diesem Winter. Arnd Peiffer und Erik Lesser verpassten die Top Ten knapp.

Coup gegen Barcelona: Brose Baskets mit wichtigem Sieg in Euroleague

Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Euroleague einen eminent wichtigen Sieg gefeiert. Der deutsche Basketball-Meister landete beim 74:70 (35:32) gegen den FC Barcelona einen Coup und darf sich weiter gute Chancen auf die K.o.-Runde ausrechnen. Die Franken gehen nun mit einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen in ihre nächste internationale Partie am Donnerstag in Gruppe F gegen Laboral Kutxa Vitoria aus Spanien. Bester Bamberger Korbjäger gegen den zweimaligen Euroleague-Gewinner war vor 6800 Zuschauern Janis Strelnieks (16), für die Gäste traf Justin Doellman (19) am häufigsten.

FC Sevilla gewinnt Pokal-Halbfinalhinspiel gegen Vigo mit 4:0

Sevilla (dpa) - Der FC Sevilla hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für das Erreichen des Finales um den spanischen Fußball-Pokal verschafft. Die Mannschaft aus Andalusien schlug am Donnerstagabend im Halbfinalhinspiel vor heimischer Kulisse den Liga-Rivalen Celta Vigo mit 4:0 (1:0). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán brachte Adil Rami Sevilla in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kevin Gameiro binnen drei Minuten (59. und 62.) mit einem Doppelpack, nachdem er in der ersten Spielhälfte beim Stand von 0:0 noch einen Elfmeter verschossen hatte (28.). Drei Minuten vor dem Ende traf Michael Krohn-Deli zum Endstand.

Di Montezemolo äußert sich über Schumachers Zustand

Mailand (dpa) - Der ehemalige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo hat sich bei einer Podiumsveranstaltung in Mailand zum Zustand von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher geäußert. Er habe Neuigkeiten, aber die seien leider nicht gut, sagte der 68 Jahre alte Italiener, ohne weitere Details zu nennen. Schumachers Managerin wollte die Aussagen von di Montezemolo auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren. Schumacher hat sich bei einem Ski-Unfall vor über zwei Jahren am 29. Dezember 2013 schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er befindet sich seit September 2014 weiterhin abgeschirmt von der Öffentlichkeit zur Rehabilitation zuhause in seiner Wahlheimat am Genfer See. "Leider hat ihn ein zufälliger Sturz auf Skiern kaputt gemacht", meinte di Montezemolo.

Keine Einigung zwischen Hans und DFB - Niersbach weiter belastet

Frankfurt/Main (dpa) - Im Streit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und seinem früheren Direktor Stefan Hans ist die erhoffte Einigung am Donnerstag nicht zustande gekommen. Beide Seiten konnten sich vor dem Arbeitsgericht Frankfurt in dem komplizierten Fall im Rahmen des DFB-Skandals nicht verständigen, deshalb wurde nach dem Gütetermin jetzt für den 24. Mai eine Verhandlung angesetzt. Hans belastete den früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und den noch amtierenden Generalsekretär Helmut Sandrock.

Kein Top-Ten-Platz für DSV-Springerinnen - Takanashi siegt erneut

Oslo (dpa) - Deutschlands Skispringerinnen haben beim Weltcup in Oslo einen Top-Ten-Platz verpasst. Im einzigen Saisonwettbewerb auf der Großschanze belegte Juliane Seyfarth am Donnerstag mit Sprüngen auf 113 und 119,5 Meter als beste DSV-Starterin den 13. Platz. Katharina Althaus wurde 14., Weltmeisterin Carina Vogt landete mit 102 und 110 Metern abgeschlagen auf Rang 25. Eine Klasse für sich war erneut Sara Takanashi. Die Japanerin feierte mit Weiten von 137,5 und 136 Metern souverän ihren neunten Saisonsieg und baute die Führung in der Gesamtwertung mit 980 Punkten weiter aus.