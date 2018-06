VW-Konzern verschiebt Bilanzvorlage und Hauptversammlung



Wolfsburg (dpa) - Der Abgas-Skandal zwingt den Volkswagen-Konzern zum Verschieben seiner Jahresbilanz und des jährlichen Aktionärstreffens. Die späteren Termine seien unerlässlich wegen "offener Fragestellungen im Zusammenhang mit den Folgen der Abgasthematik und den daraus resultierenden Bewertungsfragen", teilte die Volkswagen AG am Freitag in Wolfsburg mit. Für die ursprünglich für März und April anberaumten Termine werde es "zeitnah" neue Daten geben. Zudem teilte VW mit, dass 2015 ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) "auf dem Niveau des Vorjahres" erwartet werde - jedoch vor sogenannten Sondereinflüssen wie etwa der bereits erfolgten milliardenschweren Rückstellung für die Abgas-Affäre.

5000-Euro-Limit und Abschaffung des 500ers? Deutsche ziehen nicht mit



Frankfurt/Main (dpa) - Mitten in der Debatte um das Für und Wider von Bargeld bekennt sich die große Mehrheit der Deutschen zu Schein und Münze. 79 Prozent wollen nicht auf Bargeld verzichten, wie eine repräsentative TNS-Emnid-Umfrage für den "Focus" ergab, die am Freitag vorab veröffentlicht wurde. Nur jeder Fünfte (21 Prozent) der gut 1000 Befragten könnte sich ein bargeldloses Leben vorstellen.

Die Bundesregierung erwägt wie andere europäische Länder eine Obergrenze für Zahlungen mit Bargeld einzuführen. Im Gespräch ist ein Limit von 5000 Euro. Zudem prüft die Europäische Zentralbank (EZB), ob es weiterhin große Scheine wie die 500-Euro-Note geben soll. Befürworter solcher Maßnahmen erhoffen sich, auf diese Weise Geldwäsche, Schwarzarbeit und Terrorfinanzierung einzudämmen.

Kagermann: Kaufprämie für Elektroautos mit Sonderabgabe finanzieren



Berlin (dpa) - Der Leiter der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) will zur Finanzierung einer Kaufprämie für Elektroautos die Fahrer von Dieseln und Benzinern zur Kasse bitten. NPE-Leiter Henning Kagermann setzt sich für eine Sonderabgabe von einem oder eineinhalb Cent je Liter Diesel und Benzin ein. "Das wären rund zwölf Euro Mehrbelastung pro Autofahrer jährlich. Dafür hätte der Staat aber genügend Geld, um die Kaufprämie zu finanzieren", sagte er dem "Spiegel". Kagermann sprach sich klar für eine Kaufprämie für Elektroautos aus. Nur so sei das Ziel von einer Million Fahrzeugen bis zum Jahr 2020 zu erreichen. "Wenn wir im März keine Entscheidung für wirksame Förderanreize bekommen, müssen wir das Ziel kassieren."

Ulmer Sparkasse einigt sich mit Scala-Sparern



Stuttgart (dpa) - Die Ulmer Sparkasse hat sich nach langem Rechtsstreit um gut verzinste Scala-Sparverträge mit ihren Kunden außergerichtlich geeinigt. "Unser Bestreben als Sparkasse ist es immer, unsere Kunden zufriedenzustellen", sagte Vorstandschef Manfred Oster am Freitag. Die Sparkasse wollte aufgrund der Niedrigzinsphase Tausende Kunden aus den sogenannten Scala-Verträgen herauslocken - ansonsten drohte die Kündigung. Gut 14 000 Sparer gingen auf Alternativangebote ein, andere nicht. Das Oberlandesgericht Stuttgart stärkte klagenden Anlegern 2015 den Rücken, danach leitete die Sparkasse eine Revision vor dem Bundesgerichtshof ein. Parallel liefen Gespräche über einen Vergleich. Zu den nun ausgehandelten Bedingungen gab es keine Angaben.

ArcelorMittal bittet Aktionäre nach Rekordverlust um frisches Geld



Luxemburg (dpa) - Der ungebremste Verfall der Stahl- und Rohstoffpreise hat dem weltgrößten Stahlhersteller ArcelorMittal im vergangenen Jahr einen Rekordverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von fast acht Milliarden US-Dollar (rund 7,2 Mrd Euro), wie der Konzern am Freitag in Luxemburg mitteilte. Es ist der vierte Jahresverlust nacheinander und der höchste seit der Fusion der Stahlunternehmen Arcelor und Mittal im Jahr 2007. Der Konzern bittet die Aktionäre nun um frisches Geld und streicht die Dividende. Zudem kündigte der Vorstand Einschnitte in Spanien und den USA an. In Deutschland seien dagegen derzeit keine Kürzungen vorgesehen.

RWE stellt personelle Weichen: Terium übernimmt Zukunftsgesellschaft



Essen/Düsseldorf (dpa) - Zwei Monate vor seiner Aufspaltung hat Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern RWE die personellen Weichen an der Spitze gestellt. Medienberichten zufolge soll der bisherige Chef des Gesamtkonzerns, Peter Terium, künftig die Gesellschaft für erneuerbare Energien, Netze und Vertrieb führen. Sie umfasst etwa zwei Drittel der knapp 60 000 RWE-Mitarbeiter. An die Spitze der RWE AG mit den übrigen Konzernteilen soll der bisherige RWE-Vize Rolf Martin Schmitz treten, wie die "Rheinische Post" (Freitag) unter Berufung auf Aufsichtsratskreise berichtet. Vom Konzern gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme dazu, aus Unternehmenskreisen wurde der Bericht aber bestätigt.

Gutes Amerika-Geschäft bringt Toyota viel Geld in die Kasse

Tokio (dpa) - Dank einer starken Nachfrage der amerikanischen Kunden hat der weltgrößte Autobauer Toyota in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Rekordgewinn eingefahren. Wie der japanische Branchenprimus am Freitag nach Börsenschluss in Tokio bekanntgab, erhöhte sich das Betriebsergebnis zwischen April und Dezember 2015 um 9 Prozent auf 2,3 Billionen Yen (17,6 Mrd Euro). Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,89 Billionen Yen (14,4 Mrd Euro) - ein Plus von 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Erzrivale von Volkswagen, zu dem auch der Kleinwagen-Spezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeug-Hersteller Hino gehören, hob angesichts der guten Zahlen seine Prognose für das bis zum 31. März laufende Geschäftsjahr an.

Dax setzt nach US-Jobdaten zur Erholung an

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht zur Erholung angesetzt. Zuletzt lag der deutsche Leitindex 0,79 Prozent höher bei 9467,20 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitagnachmittag 1,00 Prozent auf 19 044,38 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,02 Prozent auf 1628,18 Punkte vorrückte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,61 Prozent auf 2922,90 Punkte hoch. Der Euro fiel: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1202 (Donnerstag: 1,1206) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8927 (0,8924) Euro.