Amsterdam (AFP) Russlands Militäreinsatz in Syrien gefährdet nach Ansicht der Nato den Friedensprozess in dem Krisenland. Die intensiven russischen Luftangriffe hätten "vor allem Oppositionsgruppen in Syrien zum Ziel", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag in Amsterdam. Sie würden damit "die Bemühungen, eine politische Lösung in dem Konflikt zu finden, untergraben".

