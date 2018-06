Tokio (AFP) Wegen eines drohenden nordkoreanischen Raketentests wollen die beiden größten japanischen Fluggesellschaften mehrere Flugrouten ändern. All Nippon Airways und Japan Airlines kündigten am Freitag an, dass sie im Zeitraum zwischen dem 8. und dem 25. Februar, in dem der Test stattfinden soll, ein Seegebiet vor den Philippinen vermeiden wollen, wo die Trümmer der Rakete niedergehen dürften. Betroffen sind fünf Flugrouten.

