Amsterdam (AFP) In der Flüchtlingskrise sieht Österreich für Griechenland nur noch wenig Zeit, um seine Verpflichtungen bei der Sicherung der EU-Außengrenze zu erfüllen. Wenn es die Athener Regierung nicht schaffe, die griechisch-türkische Grenze zu sichern, "werden wir andere Wege finden", sagte Außenminister Sebastian Kurz am Freitag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Amsterdam. Er forderte schon jetzt Gespräche mit Mazedonien und Serbien über eine Absicherung der Grenzen Richtung Griechenland.

