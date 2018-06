Warschau (AFP) Bei seinem Polen-Besuch hat der britische Premierminister David Cameron am Freitag die erwartet frostige Reaktion auf den von ihm verlangten EU-Reformplan erhalten. Der Vorschlag, EU-Ausländern in Großbritannien Sozialleistungen vorzuenthalten, "macht mich nicht glücklich", sagte Polens Regierungschefin Beata Szydlo der britischen Zeitung "The Times". Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Cameron sagte sie: "Es gibt immer Themen, die ausgebügelt werden müssen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.