Duisburg (dpa) - Im Strafverfahren um die Loveparade-Katastrophe ist auch zwei Jahre nach der Anklageerhebung weiter offen, ob es eine Gerichtsverhandlung geben wird. Das Gericht werde voraussichtlich in diesem Frühjahr darüber entscheiden, heißt es. Bei der Loveparade in Duisburg war es am 24. Juli 2010 zu einem tödlichen Gedränge gekommen. 21 Menschen starben, mindestens 652 wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen sechs Mitarbeiter der Stadt und vier Mitarbeiter des Veranstalters erhoben. Ihnen werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

