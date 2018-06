Madrid (AFP) Die Bildung einer Regierung in Spanien hat am Freitag einen neuerlichen Rückschlag erlitten: Die Linkspartei Podemos lehnte Verhandlungen mit der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) ab, solange diese mit der Gruppierung Ciudadanos spreche. "Wir werden nicht für das Zustandekommen einer Regierung mit den Rechten arbeiten", sagte Podemos-Chef Pablo Iglesias in Anspielung auf die liberale Ciudadanos. Der PSOE-Vorsitzende Pedro Sánchez, den König Felipe VI. am Dienstagabend mit der Regierungsbildung betraut hatte, lehnte Iglesias' Forderung nach "exklusiven" Verhandlungen jedoch ab.

