Leipzig (dpa) - Vor dem Fed-Cup-Viertelfinale gegen die Schweiz fühlt sich Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber den neuen Aufgaben gewachsen.

"Ich versuche, den Druck jetzt nicht mehr an mich ranzulassen", sagte die 28-Jährige, die trotz der Strapazen der vergangenen Tage keine Absage ihrer Teilnahme am Fed Cup erwogen hatte. "Ich werde versuchen, viel positive Energie daraus zu ziehen und mit dieser Kraft, die neue Herausforderung anzunehmen."

Kerber will die deutsche Tennis-Auswahl in dem Mannschaftswettbewerb am Samstag und Sonntag in Leipzig ins Halbfinale führen. Noch hat sich Bundestrainerin Barbara Rittner allerdings nicht offiziell darüber geäußert, ob die erste deutsche Grand-Slam-Siegerin seit Steffi Graf nur eine Woche nach ihrem Triumph in Melbourne spielt.

Bei der Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) wird bekannt, zu welchen Partien es in der ausverkauften Leipziger Messehalle kommt. Neben Kerber gehören Andrea Petkovic und Annika Beck sowie Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld zum Aufgebot. Als Ersatz ist Anna-Lena Friedsam dabei.

Bei der Schweiz ist die einstige Weltranglisten-Erste Martina Hingis für das Doppel eingeplant. Für die Einzel gilt als wahrscheinlich, dass die beiden Top-15-Profis Belinda Bencic und Timea Bacsinszky zum Einsatz kommen.

Kerber hat gegen beide noch nie gewonnen. Die bisherigen Duelle in der Übersicht:

Kerber - Bencic 0:2

Kerber - Bacsinszky 0:1

