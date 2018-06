Montpellier (SID) - Tennisprofi Dustin Brown hat erstmals das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. Der 31-Jährige aus Winsen/Aller setzte sich im Viertelfinale von Montpellier nach 58 Minuten mit 6:3, 6:3 gegen den Belgier Ruben Bemelmans durch und bekommt es nun mit dem topgesetzten Franzosen Richard Gasquet zu tun. Am Nachmittag war bereits Alexander Zverev (Hamburg) in die Runde der besten Vier eingezogen.

Brown, der im Achtelfinale den an Nummer drei gesetzten Franzosen Gilles Simon überraschend ausgeschaltet hatte, war bislang nur im Doppel und auf Challenger-Turnieren der Sprung in die Vorschlussrunde geglückt.

Zverev gewann sein Viertelfinale gegen den Stuttgarter Michael Berrer nach 2:43 Stunden mit 6:7 (2:7), 6:2, 7:5 und trifft in seinem dritten Halbfinale auf der Tour am Samstag auf den Franzosen Paul-Henri Mathieu.

Sein erstes Halbfinale hatte Zverev 2014 in Hamburg gegen den Spanier David Ferrer verloren, 2015 im schwedischen Bastad zog er in der Runde der letzten Vier gegen dessen Landsmann Tommy Robredo den Kürzeren.

Weniger erfolgreich war Deutschlands Spitzenspieler Philipp Kohlschreiber beim ATP-Turnier in Sofia. Der an Nummer fünf gesetzte Augsburger verlor im Viertelfinale gegen den Serben Viktor Troicki, Nummer zwei der Setzliste, nach 73 Minuten mit 3:6, 4:6. Eine Runde vor Kohlschreiber war bereits Daniel Brands aus Deggendorf an Troicki gescheitert.