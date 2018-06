New York (AFP) Weltweit leben rund 200 Millionen Frauen und Mädchen laut dem UN-Kinderhilfswerk Unicef mit Genitalverstümmlung. Die Hälfte der Betroffenen lebe in Ägypten, Äthiopien und Indonesien, doch würden die höchsten Raten in Somalia, Guinea und Dschibuti verzeichnet, schrieb Unicef in einem neuen Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Am Samstag ist der Internationale Tag im Kampf gegen Genitalverstümmlung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.