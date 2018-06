New York (AFP) Russland hat Vorwürfe zurückgewiesen, durch seine militärische Unterstützung für die syrische Regierungsarmee den Abbruch der Syrien-Friedensverhandlungen provoziert zu haben. "Das ist geschmacklos, jetzt ist nicht der Moment für Anklagen, unsere gemeinsamen politischen Bemühungen müssen verstärkt werden", sagte der russische UN-Botschafter Vitali Tschurkin am Freitag vor einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.