New York (AFP) Durch einen umstürzenden Kran ist in New York ein Mensch erschlagen worden. Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unglück am Freitag schwer verletzt. Der Kran kippte den Angaben zufolge im Stadtteil Tribeca der Länge nach auf eine Straße. Er begrub mehrere parkende und ein auf der Straße fahrendes Auto unter sich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.